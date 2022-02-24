Барнаул, , 11:42 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 24 февраля за сутки выявлены 3347 новых носителей (на 146 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований заметно уменьшилось — с 13 004 до 4747 (-8257).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 331 (на 129 за сутки) и 179 244 (на 2989 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 524 (+16 за сутки). Из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9326 человек, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Увеличения числа госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией не произошло. Таковых там 2811 жителей края (0 за сутки). Кроме этого, 271 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-6 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 26 716 зараженных коронавирусом (+739 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 222 637 человек, выздоровели 182 158 человек (+ 4472 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 23 пациента