Барнаул, 24 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 24 февраля 2022 года вакцинированы 1 340 789 человек (+3285 за сутки).

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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Из общего числа привитых 57 828 жителей региона получили первую прививку (на 1439 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составило 1 196 007 (+4209 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 86 954 ревакцинированных (+525 за последние сутки). Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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