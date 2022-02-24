Москва, 24 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Великобритании понадобятся годы для того, чтобы добиться экономического подъема и снижения инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Brexit

«Еще несколько лет назад специалисты предупреждали о том, что выход Великобритании из ЕС будет длительным и болезненным. Многие крупные компании, функционирующие на европейском рынке, покинут страну, а это означает сокращение числа рабочих мест, рост безработицы и спад деловой активности. Ужесточение миграционной политики может спровоцировать как отток иностранных специалистов, так и отток капитала за рубеж; необходимость адаптации правовой базы к новым реалиям будет сдерживать развитие торговых отношений с другими странами», — сказала она.

По словам Литвин, все эти негативные процессы действительно имеют место и даже усилились в условиях коронавирусной пандемии.

«Мы все были свидетелями и дефицита товаров первой необходимости в Великобритании, и беспрецедентного роста цен на энергоносители, что подтолкнуло инфляцию к росту и сформировало нетрадиционно высокие инфляционные ожидания у британцев. Безусловно, в перспективе страна справится с новыми вызовами, сможет проводить независимую экономическую политику без квот и ограничений ЕС, сможет привлечь дополнительные иностранные инвестиции, что создаст условия для экономического подъема, снижения инфляции и укрепления позиций фунта. Но для этого потребуются годы», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что устойчивость курса британской валюты в настоящее время выглядит очень сомнительной.