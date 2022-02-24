Пекин, 24 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Называть спецоперацию России в Донбассе «вторжением» некорректно, заявила 24 февраля пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

По словам Хуа, то, что происходит сейчас на территории Украины, является «следствием множества факторов», в том числе речь идет и об исторических факторах. Однако каких-либо детальных комментариев она не дала.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. В настоящее время российские войска работают по военным объектам Украины.