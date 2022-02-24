Москва, 24 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Устойчивость курса британской валюты в настоящее время вызывает очень большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Британские фунты

«В нынешний момент в Великобритании наблюдается резкое ускорение инфляции: если еще в мае 2021 года ее уровень составлял 2%, то в январе 2022 года — 5,5%, — сказала Литвин. — Для страны, которая длительное время отличалась одними из самых низких темпов инфляции в мире (до 2% в год), это достаточно высокий показатель. Безусловно, меры, предпринятые Банком Англии по снижению инфляции, в частности повышение ключевой ставки, создадут условия для сдерживания инфляционных процессов. Однако анализ динамики других макропоказателей не добавляет оптимизма, а свидетельствует скорее об обратном. В стране сложилось отрицательное сальдо торгового баланса, что может способствовать оттоку капитала из страны, устойчивый дефицит госбюджета, а при любом способе его финансирования, как известно, возникает инфляционное давление на экономику».

Кроме того, как отметила Литвин, в Великобритании произошло существенное падение ВВП на душу населения и сокращение реальных доходов граждан, сократились международные резервы, государственный долг по отношению к ВВП приблизился к 100% (97,8% — на начало 2022 года).

«Факты позволяют сделать неутешительные прогнозы по поводу стабильности уровня цен и курса фунта в 2022 году. Поэтому фунт как средство хранения сбережений выглядит ненадежным», — пояснила Литвин.

В свою очередь, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что до Brexit британский фунт был довольно популярен у жителей РФ.

«Однако выход из Евросоюза обнажил проблемы британской экономики: отрицательный торговый баланс, трудности логистики и, как следствие, высокая инфляция. Риск девальвации фунта к евро и доллару заметно снижает его привлекательность. Из этих трех валют доллар и евро для хранения сбережений выглядят предпочтительнее, поскольку на сегодняшний день перспективы фунта выглядят немного хуже», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что британский фунт стерлингов и британскую экономику в ближайшие годы ждут большие испытания.