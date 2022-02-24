Сеул, 24 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Южная Корея присоединится к международным санкциям против России. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Южнокорейский лидер выразил сожаление по поводу вторжения российских войск на территорию Украины, а также поручил правительству сделать все возможное для обеспечения безопасности граждан Южной Кореи, находящийся на Украине.

«Применение силы, которое может вызвать гибель невинных людей, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, — заявил глава государства, заслушав доклад главы Управления национальной безопасности Со Хуна о ситуации на Украине. — Несмотря на постоянные предупреждения и дипломатические усилия мирового сообщества, произошло вооружённое вторжение в Украину, которого опасались. Конфликты между странами должны решаться путём диалога, а не войны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.