В Татарии возобновляют диспансеризацию и профосмотры населения
Казань, 24 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях Татарии возобновляется диспансеризация населения и профилактические мероприятия. Об этом сообщает республиканский минздрав.
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С 24 февраля в региональных медучреждениях возобновляется диспансеризация населения, в том числе углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус, плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, также возобновляются профосмотры.
С 28 февраля возобновляется работа передвижных комплексов «Мобильная поликлиника».
ИА REGNUM напоминает, в Татарии сняты ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время.
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