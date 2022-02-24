Чита, 24 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 138 689 (+1893 за минувшие сутки). Это на 272 больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 113 440 пациентов (+710 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2468 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 175 (+17 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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