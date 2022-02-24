Москва, 24 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В связи с новыми угрозами отключить Россию от системы SWIFT бежать в банкоматы и снимать деньги не надо, банковская система работает и будет работать стабильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«Visa и Mastercard, используемые на территории России, обрабатываются российской Национальной системой платежных карт (НСПК), соответственно, никаких проблем с использованием любых международных систем и, конечно, карты «Мир» нет. Всё, что используется в России, обслуживается без проблем», — заявил Аксаков.

Парламентарий уверен, что паниковать не надо, финансовая система России стабильна.

«Ни в коем случае не надо бежать в банкоматы, надо спокойно продолжать жить, как жили, никаких изменений, никаких проблем в банковской системе не будет», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Россия по просьбе ЛНР и ДНР начала спецоперацию. Западные страны грозят новыми санкциями.