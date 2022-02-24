Москва, 24 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В трёх аэропортах столицы России, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», задержали и отменили 205 авиарейсов. Об этом 24 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По данным онлайн-табло на 9:30, во «Внуково» задержано и отменено по 17 авиарейсов, в «Домодедово» семь рейсов, 96 отменено, в «Шереметьево» 18 задержано и 50 отменено.

Стоит отметить, что ситуация меняется стремительно, за полчаса до этого фиксировалось около 160 изменений в расписании.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге России до 2 марта.