Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Женщина открыла стрельбу на платформе станции метрополитена Санкт-Петербурга «Приморская» по сотруднику подземки. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Задержана стрелявшая в метро пассажирка.

Инцидент произошел вечером 23 февраля на Невско-Василеостровской линии. Около 22:45 мск на пульт дежурного Управления полиции на метрополитене поступило сообщение, что на станции «Приморская» находится неадекватный пассажир.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции, который задержал 33-летнюю женщину. Как выяснилось, в 22:12 мск в нижнем вестибюле станции метро, в ходе конфликта, произвела четыре выстрела из пневматического пистолета в кабину дежурного по эскалатору, где находилась 58-летняя сотрудница метрополитена

«В отношении задержанной составлен административный протокол по части 1 статья 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.