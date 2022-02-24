Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, нашли приют около 6,9 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

По данным на утро 24 февраля, в 124 ПВР находятся 6 870 мирных граждан ЛНР и ДНР, в том числе 3 533 ребёнка. Жителям Донбасса выдано почти 10 тыс. сим-карт российских операторов.

ИА REGNUM сообщало, что из-за наплыва беженцев из Донбасса с 19 февраля в Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации.