Тюмень, 24 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Тюменской области пациентов с COVID-19, ОРВИ, гриппом будут лечить дистанционно. Соответствующее постановление главы региона Александра Моора опубликовано на сайте правовой информации.

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В связи с эпидемиологической ситуацией в Тюменской области региональному департаменту здравоохранения поручено организовать дистанционное наблюдение за пациентами с применением телемедицинских технологий без проведения очного приёма врача пациентам с диагнозом COVID-19, с признаками или подтверждённым диагнозом острой респираторной инфекции, гриппа, состояние которых позволят наблюдаться на дому.

Данное постановление действует до 31 декабря 2022 года.