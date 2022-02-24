Симферополь, 24 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Силы МЧС в Крыму приведены в повышенную готовность, заявил 24 февраля глава регионального главного управления ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ранее работу школ и детских садов на приграничных территориях Крыма ограничили.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.