Ульяновск, 24 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области обновили данные о случаях заражения штаммом «Омикрон». Новые сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По последним данным, в регионе зарегистрирован ещё 91 случай заражения штаммом «Омикрон» среди жителей Ульяновской области. Как и двумя неделями ранее, все заболевшие не покидали пределы региона и в настоящее время изолированы.

«Все заболевшие чувствуют себя хорошо. Определён круг контактных с заболевшими, все контактные протестированы на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ульяновской области с начала пандемии сделано почти 1,866 млн тестов на SARS-CoV-2, в том числе 23 февраля проведено 6,3 тыс. тестирований.

Как сообщало ИА REGNUM, в области развернули 1675 коек для лечения пациентов коронавирусом (неделей ранее, 17 февраля, насчитывалось 1556 мест), из них остаются свободными 16% мест (268 коек). Напомним, что 17 февраля в Ульяновской области оставались свободными 199 ковидных коек.