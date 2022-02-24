Ульяновск, 24 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 23 февраля в регионе официально выявлено 1568 носителей SARS-CoV-2. Это на 75 больше, чем было подтверждено сутками ранее, 22 февраля. Рост выявляемых случаев заражения возобновился 18 февраля, прирост идёт каждые сутки.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 865 731 лабораторное исследование на коронавирус, в том числе за последние сутки проведено 6300 тестирований. Количество исследований увеличилось.

Напомним, в Ульяновской области за неделю снизилось с 24 тыс. до 22 тыс. количество пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, а также увеличилось количество свободных ковидных коек в стационарах со 199 до 268.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские власти заявляют о готовности в случае необходимости перепрофилировать дополнительные койки. И призывают жителей соблюдать санитарно-эпидемические требования и вакцинироваться, чтобы «мы могли отменить QR-коды».