В посольстве США заявили о боестолкновениях на Украине
Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Посольство США на Украина заявили о боестолкновениях внутри Украины, сообщает 24 февраля пресс-служба представительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украина и США
«Нам известно о боевых действиях на территории Украины», — заявили в посольстве.
«Мы будем продолжать отслеживать и предоставлять самые актуальные сведения», — добавили дипломаты.
В посольстве также подчеркнули, что американским гражданам рекомендовано мониторить ситуацию о происходящем в стране.
Напомним, Владимир Путин объявил 24 февраля о решении провести специальную военную операцию на территории Донбасса. Решение было принято после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи.