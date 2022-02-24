Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Посольство США на Украина заявили о боестолкновениях внутри Украины, сообщает 24 февраля пресс-служба представительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

«Нам известно о боевых действиях на территории Украины», — заявили в посольстве.

«Мы будем продолжать отслеживать и предоставлять самые актуальные сведения», — добавили дипломаты.

В посольстве также подчеркнули, что американским гражданам рекомендовано мониторить ситуацию о происходящем в стране.

Напомним, Владимир Путин объявил 24 февраля о решении провести специальную военную операцию на территории Донбасса. Решение было принято после обращения глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи.