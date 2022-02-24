Кемерово, 24 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 февраля, медицинскую помощь получают 19 392 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За прошедшие сутки было выявлено 1011 случаев заражения коронавирусом. За это же время шесть пациентов скончались, 2189 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 141 205 случаев заражения коронавирусом, 119 718 человек выздоровели, 2095 пациентов скончались.