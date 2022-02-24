Горно-Алтайск, 24 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 80 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус победили 25 307 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Общее число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии достигло 31 087. За сутки диагноз подтвердился у 85 местных жителей. Лидерами по приросту оказались Горно-Алтайск (+41), Улаганский (+25) и Майминский (+12) районы.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 547, за весь период — 409 559», — добавили в оперштабе.