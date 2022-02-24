Вашингтон, 24 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. США и их союзники намерены задействовать «полный масштаб» санкций против России уже 24 февраля, заявили в администрации президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Несмотря на то, что источник — высоко поставленный сотрудник Белого дома — не стал сообщать подробности, США запланировали нацелиться на два крупнейших банка России, а также на другие финансовые учреждения и приготовились ввести экспортный контроль, чтобы перекрыть доступ России к важнейшим западным технологиям для целых секторов российской экономики.

Преследованию также подвергнутся члены ближайшего окружения президента России Владимира Путина и их семьи.

Ранее, утром 24 февраля, Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Глава Кремля обратил внимание на то, что цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление к демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер также призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие.

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