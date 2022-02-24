Париж, 24 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддержит Киев в экономических и финансовых вопросах, а также в сфере обороны. Об этом глава государства написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон «Сегодня я вновь заявляю украинскому народу, президенту Зеленскому о нашей поддержке, нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. В экономических и финансовых вопросах, с точки зрения оборонительной техники, Франция будет и впредь оказывать свою поддержку»

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции призвали граждан страны, которые находятся на территории Украины, немедленно ее покинуть.