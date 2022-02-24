Улан-Удэ, 24 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано ещё девять летальных случаев от COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике достигло 2812, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за весь период пандемии 120 103 случая инфицирования, 46% из которых приходится на столицу Удан-Удэ. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 889 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 799 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 94 140 пациентов, в том числе 513 за сутки.