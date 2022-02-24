Оренбург, 24 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области объявлен сбор пожертвований для беженцев из Донбасса. Денежные средства жители могут перечислить на счет благотворительного фонда «Будущее Оренбуржья». Информация об этом опубликована на портале orenburg-gov.ru.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

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Оренбуржцы, желающие оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывающим на территорию России, могут обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Напомним, ранее власти региона заявили, что Оренбуржье готово принять 200 беженцев. Кроме того, Оренбургский госуниверситет подготовил 50 мест в общежитии для студентов, вынужденных покинуть Донбасс.