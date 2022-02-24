Пекин, , 04:04 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин 23 февраля направил поздравительное письмо по случаю церемонии открытия Школы лидерства Мвалиму Джулиуса Ньерере в Танзании.

Памятник Джулиусу Ньерере — первому президенту Танзании. Додома, Танзания Mchiriku

Школа лидерства была основана шестью партиями Южной Африки: партией Чама ча мапиндузи из Танзании, Африканским национальным конгрессом Южной Африки, партией Фронта освобождения Мозамбика, Народным движением за освобождение Анголы, партией СВАПО Намибии и Зимбабвийским африканским национальным союзом — Патриотическим фронтом.

Отметив, что шесть партий объединились и повели народ за собой в стремлении к национальной независимости, строительству и развитию, Си Цзиньпин сказал, что открытие школы лидерства Джулиуса Ньерере предоставит шести партиям важную платформу для укрепления их управленческого потенциала и лучшего руководства своими странами для достижения развития и на благо своего народа.

Поскольку мир претерпевает изменения, которые редко наблюдаются за столетие, Китаю и Африке необходимо укреплять солидарность и сотрудничество больше, чем когда-либо, чтобы справляться с рисками и вызовами, содействовать общему развитию и повышать благосостояние людей, подчеркнул Си Цзиньпин.

КПК готова использовать открытие школы лидерства Джулиуса Ньерере как возможность усилить обмен опытом государственного управления со сторонами в Африке, поддерживать друг друга в продвижении по пути развития, который соответствует их собственным национальным условиям, углублять прагматичное сотрудничество по всем направлениям, содействовать созданию сообщества высокого уровня с общим будущим между Китаем и Африкой и вносить больший вклад в построение лучшего мира, сказал он.