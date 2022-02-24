Киев, , 03:32 — REGNUM Импорт белорусской и российской электроэнергии в ночь на 24 февраля полностью остановила Украина, перейдя на автономный режим. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отключение от энергосистем Белоруссии и России произошло в плановом порядке. На настоящий момент Украине не получает электроэнергию из-за рубежа. Отмечается, что в ближайшие дни страна будет находиться в полностью автономном режиме для тестирования энергосистемы. В будущем планируется подключение к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как пояснил министр энергетики Украины Герман Галущенко, Киев находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем Россиии Белоруссии и дальнейшей интеграции в европейскую систему. Полное завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейским должно произойти, согласно планам, в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти ФРГ выделят для развития на Украине «зеленой» энергетики сумму в размере €150 млн.

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