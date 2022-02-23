Киев, 24 февраля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Заявление о неоднократных попытках инициировать разговор с президентом России Владимиром Путиным сделал глава Украины Владимир Зеленский в своём обращении к гражданам страны, которое было выложено 24 февраля в его личном телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Зеленский сделал заявление, что он 23 февраля неоднократно запрашивал разговор с российским лидером Путиным, но ответа не получил.

Стоит отметить, что в своём обращении президент Украины, вне своего обыкновения, обратился к согражданам и к гражданам России на русском языке.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что предлагал Владимиру Путину провести очную встречу, но не получил никакого ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь ранее отмечал, что в Киеве не смогли ответить на вопрос, зачем Зеленскому нужен этот разговор, и добавлял, что по всем вопросам, связанным с Донбассом, президенту Украины следует звонить не в Кремль, а в Донецк и Луганск.