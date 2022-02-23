Баку, 23 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. ***

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Обзор. Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Поводом для очередного недовольства в Азербайджане стал инцидент, в ходе которого жители Мартакертского района Нагорного Карабаха перекрыли дорогу азербайджанской автоколонне с военной техникой, направлявшейся в сопровождении российских миротворцев. В конечном итоге колонна вернулась в исходный пункт. Азербайджанцев возмутил сам факт досмотра машин. Они считают, что в обязанности российских миротворцев входит сопровождение и обеспечение безопасности грузов, но не их проверка, даже если в машине перевозится оружие. Поскольку Азербайджан перевозит грузы по своей территории и для себя. По традиции российских миротворцев обвиняют в «легитимации сепаратистского режима», в желании Москвы минимизировать влияние Азербайджана на подконтрольные ему территории, в попытке искусственного русифицирования Карабаха.

В статье «Сепаратистские настроения в Карабахе управляются из Москвы» представлен комментарий азербайджанского политолога, бывшего госсоветника Габила Гусейнли, по мнению которого все процессы управляются из Москвы: «Сепаратисты переходят все «красные линии». Сейчас там грубо нарушаются условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Они работают над «проектом конституции», хотят провести выборы новых «парламента» и «президента» и, как ни странно, выступают с территориальными требованиями к Азербайджану. Требуют «возвращения» Гадрута, поселка Гюлюстан Горанбойского района, города Шуша», — отметил азербайджанский политолог. По его словам, все эти действия направлены на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на резкие действия: «В этом замешаны силы, заинтересованные в нарастании напряжения в регионе. Конечно, и Азербайджан проводит вполне логичные при такой ситуации подготовительные работы».

«Обращает на себя внимание то, что случаи противостояния участились после поездки Араика Арутюняна в Москву. Азербайджан объявил этого человека в международный розыск по «красному бюллетеню», и на днях генпрокуратура страны заявила о скорейшем аресте «президента» сепаратистского режима. Это заявление также послужило росту напряженности. Если рассмотреть случаи остановки нашей автоколонны местными жителями в Карабахе, нетрудно заметить то, что миротворческий контингент просто не справляется с поставленными перед ним задачами. Это типичная авантюра, рассчитанная на дестабилизацию ситуации. Видимо, кому-то очень не нравится перспектива подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Не ошибемся, если скажем, что в Карабахе снова запахло порохом. Если быть очень откровенным, все эти процессы управляются из единого центра — из Москвы. Часть этих планов направлена против Пашиняна и его команды, часть — против Азербайджана и его и суверенитета над собственными территориями.

Ни для кого не секрет, что Роберт Кочарян в близких отношениях с российской контрразведкой. Сейчас в Ереване продолжается судебный процесс над этим человеком. Несмотря на угрозу лишения свободы на 12 лет, Кочарян выступает с реваншистскими заявлениями, явно выполняя заказ северного соседа. Но в Ереване прекрасно понимают, что никто за Кочаряном уже не последует, и успешное будущее Армении зависит от мирного договора с Азербайджаном и восстановления отношений с Турцией. Эти вполне здоровые мысли звучат из уст руководителей Армении». В настоящее время Россия находится в очень затруднительном положении, что доказывают события вокруг Украины, считает Габил Гусейнли [1].

Инцидент с задержанием азербайджанской автоколонны прокомментировал и лидер оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли: «Российские «миротворцы» готовят новые «сюрпризы» нашему народу. Почти ежедневно мы получаем тревожные сообщения из оккупированной части Карабаха, из которых видно, что под угрозой находятся наши государственные интересы. Но мы как общество, кажется, не слышим эти новости». Далее Керимли добавил: «Сайты пишут, что в Карабахе «миротворцы» создали искусственную «русскую общину» и даже начали выдачу российских паспортов проживающим там армянам. Около 200 армян в штатском блокировали колонну азербайджанских гражданских лиц и военной техники из Суговушана в Кельбаджар. Вмешательство российских «миротворцев», похоже, не сработало. Армянские сепаратисты превратили Ходжалы и Малибейли в строительные площадки. На глазах у наших военнослужащих армянские сепаратисты роют окопы вдоль линии соприкосновения и строят укрепления… А теперь скажите, можно ли считать случайностью то, что одновременно произошло столько антиазербайджанских акций? Нет сомнения, что это происходит под непосредственным руководством российских «миротворцев» и направлено на укрепление позиций армянских сепаратистов в Карабахе, отдаление Карабаха от Азербайджана и укрепление связей с Россией. Нельзя игнорировать растущую угрозу в Карабахе» [2].

Арзухан Ализаде, председатель Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА), в комментарии «Şərq» сказал, что «нужно жестко пресекать все провокации, иначе армяне начинают наглеть еще больше. Армянские боевики перекрывают дороги и проводят «проверки». Проблема в том, что официальной реакции на произвол и противоправные действия «миротворцев» и сепаратистов нет. Если наши грузовики не пропускают на нашей же земле, то пора принимать серьезные меры. Нужно установить полный контроль над нашими территориями. До сих пор армянские вооруженные формирования не выведены из региона. Одним только предупреждением в отношении России нельзя ограничиваться. Мы должны немедленно начать антитеррористическую операцию». Алидаде подчеркнул, что делается все для усиления сепаратистов. «Стало известно, что армянская сторона готовится весной к нападению. Коснувшись заявления Генеральной прокуратуры о намерении задержать президента Республики Арцах Араика Арутюняна, Ализаде сказал, что «он должен быть доставлен в Баку с мешком на голове. Нейтрализовать сепаратистов нужно практическими шагами. Иначе нас ждут более серьезные проблемы» [3].

Директор Исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджлу: «Сегодня для России есть плохой сигнал — это ратификация Шушинской декларации, которая делает Турцию и Азербайджан автоматически военными союзниками. Что в общем-то ограничивает возможности влияния России на Азербайджан. Поэтому Россия сейчас пытается всяческими способами приблизить Азербайджан к себе, а один из самых испытанных ее методов — приглашение страны в ОДКБ и ЕАЭС. То есть всем понятно, что вступая в эти организации, любая страна вынуждена отказаться от части суверенитета. Вероятно, в России решили, что модель, реализованная в Казахстане, довольно успешно оправдала себя и почему бы не применить ее и в отношении других стран? После Казахстана аналогичным образом пытались шантажировать и Узбекистан. С Азербайджаном шантаж не проходит, так как у него уже есть такой военно-политический союзник как Турция, и есть правовая база этих отношений. Поэтому Россия пытается как бы скрыто шантажировать, при этом напоказ выставляет такую добрую волю в отношении Азербайджана — создает ловушку.

Я думаю, что Азербайджану не следует никогда и ни при каких условиях вступать в подобные организации, даже в качестве наблюдателя. Нам это не нужно. У нас есть Шушинская декларация, которую уже ратифицировали Турция и Азербайджан. Дальнейшее наше место и участие в глобальной системе безопасности надо искать в партнерстве с Турцией, и я надеюсь, так оно и будет. И то, что в Азербайджане уже сделаны первые шаги по разрушению «пятой колонны», работающей на Россию, безусловно, тоже беспокоит московскую иерархию, и поэтому таких заявлений, а может быть даже открытых угроз в будущем мы услышим еще немало. Но ни в коем случае нам нельзя сворачивать с избранного пути. Надо идти по нему так, как это предусматривается двусторонними отношениями с Турцией, в частности, Шушинской декларацией» [4].

Фрагменты из интервью политического обозревателя Рауфа Миркадырова: «Не думаю, что военное-политическое сотрудничество Азербайджана с Турцией может стать сдерживающим фактором для амбиций Путина. Дело в том, что во всех соглашениях относительно вопросов гарантий безопасности, Москва преследует лишь одну цель: все постсоветское пространство должно быть в интересах России. То есть в данном контексте речь идет не о противоборстве России и Турции, а противостоянии Путина с так называемым «коллективным Западом». Проще говоря, Путин пытается путем политического шантажа выбить от Запада поблажек, чтобы он закрыл глаза на интервенцию России. И последний, наиболее важный пункт. Для противодействия российской экспансии на Южном Кавказе, в частности Азербайджане, присутствие турецких военных баз в нашей стране жизненно необходимо. Ибо на силу ответить можно только силой. И пока этого нет, на сегодня Россия является монополистом силы в регионе. (…) Без России найти общий язык между конфликтующими сторонами — Азербайджаном и Арменией — будет намного легче. Ибо на данном этапе Кремль заинтересован в сохранении карабахского конфликта. Именно этот тлеющий конфликт является в руках Москвы инструментом давления как на Азербайджан, так и на Армению» [5].

Из интервью Minval. az депутата парламента Эркина Гадирли: «Для начала нам необходимо установить контроль над оставшейся частью Карабаха. Мы не сможем реинтегрировать армян, пока в Карабахе находятся российские войска. Это совершенно очевидно. Как мы будем говорить с армянами и реинтегрировать их, когда они под контролем русских? Поэтому для начала надо установить контроль над оставшейся частью Карабаха. Срок присутствия миротворцев в Карабахе закончится в 2025 году. За шесть месяцев до этого срока нам нужно отказаться от их услуг, не берусь утверждать, как именно это будет сделано, но уверен в том, что пока мы не восстановим полный контроль над территориями, все разговоры о реинтеграции будут утопией и не более. Кстати, армянская сторона тоже должна понимать, что находится на территории Азербайджана, а потому должна жить по нашим законам. Скажу так, миротворцы — это не более, чем прописной статус. Они строят на наших территориях инфраструктуру, а ведь никто их на эти действия не уполномочивал, не так ли? Какие-то школы, больницы строят… На самом деле строительством социальных объектов должны заниматься азербайджанские компании, азербайджанская власть. Миротворцы должны создавать условия для примирения, их задача состоит в предотвращении новой войны. Они должны, во-первых, создавать условия для того, чтобы оставшуюся часть Карабаха могли беспрепятственно посещать азербайджанцы, чтобы на этой территории работал не Билайн, а азербайджанская мобильная связь, чтобы вода и газ на эти земли подавались азербайджанскими компаниями. Но, похоже, что русские не собираются объяснять армянам, что миротворцы — явление временное и что они помогут им реинтегрироваться в азербайджанское общество, потому что Карабах — это Азербайджан. Карабахские армяне должны жить по законам Азербайджана. Однако миротворцы этого не делают, они отстраивают инфраструктуру и, похоже, собираются оставаться на неопределенный срок. (…) Вы думаете, перестрелки на линии соприкосновения — чьих рук дело? Они же должны как-то оправдывать свое присутствие? Посудите сами: перестрелки продолжаются между Азербайджаном и Арменией, а значит, в любой момент конфликт может снова вспыхнуть. А так как официальная миссия миротворцев заключается в сдерживании конфликта, то перестрелки — прекрасный повод для того, чтобы в будущем Россия настояла на продлении контракта миротворческого контингента в Карабахе. Так что эти провокации будут продолжаться. Даже если армяне захотят помириться, русские не позволят им это сделать. А кто пустил Пекресс в Карабах? Русские! Вот он — корень проблемы. На контролируемую российскими войсками территорию приезжают и армянские официальные лица, и другие, не спрашивая разрешения у азербайджанских властей, и даже не ставя нас в известность. Так что я бы, в первую очередь, упрекнул не Францию, а Россию» [6].

Политолог Джумшуд Нуриев в комментарииModerator.az: «Расчленение России, на самом деле, выгодно и нам, и туркам. Созданию Туран мешает Россия. Когда-то Туран был, но не он был проблемой для Китая. Это пропагандистские идеи России о том, что «Запад не хочет распада нашей страны, поскольку не сможет предотвратить китайскую агрессию». На самом деле, Соединенные Штаты хотят этого. По прогнозам американских аналитиков, после распада России будет создано шесть тюркских государств (туда еще не включены Чечня, Ингушетия, Дагестан): Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) и Алтай. Самая крупная из них — Саха, территория которой по площади равна территории Китая» [7].

Заместитель председателя партии «Национальный фронт» Мохаммад Асадуллазадев комментарии«Şərq»: «Все события на подконтрольной «миротворцам» территории противоречат интересам Азербайджана. Россия подрывает процесс подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Москва намеренно нагнетает ситуацию и хочет сохранить контроль над официальным Баку. Необходимо предпринять серьезные шаги по изгнанию российских «миротворцев» с наших земель. Потому что Кремль открыто действует против Азербайджана» [8].

Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалогу в интервью Reaksiya TV: «Азербайджан должен немедленно потребовать вывода российских миротворцев. Это единственный путь. Если мы этого не сделаем, Россия присвоит себе Карабах, и мы его потеряем. Россия бросает вызов Украине и другим странам. И почему Азербайджан должен молчать. У нас есть Шушинская декларация, мы с Турцией — единая военная сила. Нужно договориться с Турцией и выгнать отсюда Россию. (…) В вопросе вывода России и армянских вооруженных формирований из Ханкенди все партии рядом с азербайджанским государством и лично рядом с Ильхамом Алиевым» [9].

Депутат парламента Расим Мусабеков в интервьюDahaYaxşı:«Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе преувеличено. (…) Это скорее заложники, чем военные силы, посредством которых Россия может оказывать давление на Азербайджан. Чтобы разобраться с ними и армянскими силами самообороны, для ВС Азербайджана задача на 3−4 дня. Они будут там либо уничтожены, либо вынуждены будут сдаться. Имею в виду военное соотношение. Понятно, что это станет предлогом к тому, что Россия вторгнется со всей своей массой, но не теми силами, которые у нее сегодня находятся в Карабахе. И если России понадобится предлог для вторжения, то ей не обязательно это искать в Карабахе. (…) Перехватят Грузию и Азербайджан как спелое яблоко упадет в подол России. Тем более если там не стоит задача полностью поглотить Азербайджан, то эффективный контроль обеспечивается установлением военного контроля над Грузией. Я думаю, что Турция не готова и не будет идти на военное столкновение с Россией из-за Украины. А вот в отношении Грузии… Если ситуация в Украине пойдет по негативному сценарию (с точки зрения ограждения независимости и суверенитета Украины), то надо двухсторонний союз Азербайджана и Турции трансформировать в трехсторонний — Азербайджан — Грузия — Турция и разворачивать военную инфраструктуру Турции, поддерживаемую Британией и США, в Грузинское направлении. Вот Грузия, Турция и Азербайджан в состоянии противостоять военному давлению России. Украину трудно защищать. Там же со всех стороны равнины» [10].

***

[1] https://jam-news.net/ru/%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0/

[2] https://buta.ws/news/16987/bu-qarabagi-azerbaycandan-uzaqlasdirmaq-ve-rusiyaya-daha-mohkem-baglamaq-meqsedile-heyata-kecirilir-eli-kerimli

[3] https://sherg.az/siyaset/189419

[4] https://zerkalo.az/v-azerbajdzhane-uzhe-sdelany-pervye-shagi-po-razrusheniyu-pyatoj-kolonny-rabotayushhej-na-rossiyu/

[5] https://zerkalo.az/dlya-protivodejstviya-rossijskoj-ekspansii-na-yuzhnom-kavkaze-prisutstvie-turetskih-voennyh-baz-v-azerbajdzhane-zhiznenno-neobhodimo/

[6] https://minval.az/news/124217800

[7] https://moderator.az/az/arasdirma/413122/qerb-dorudanmi-rusiyanin-parcalanmasini-isteyir-yoxsa-politoloq-cavab-verir/

[8] https://sherg.az/siyaset/189424

[9] https://www.youtube.com/watch?v=Ht2WZ1uC1Cs

[10] https://www.youtube.com/watch?v=JPVDmSkjSuY