Москва, 23 февраля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Председатель ПАСЕ Тини Кокс выразил надежду, что Россия продолжит работу в ПАСЕ, сообщил глава российской делегации в Ассамблее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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"Председатель Ассамблеи выразил надежду на продолжение диалога в ходе ближайших мероприятий ПАСЕ, подчеркнув необходимость продолжить работу самой большой делегации — делегации России в Совете Европы», — сообщил Толстой в телеграм-канале.

Толстой рассказал также о своем разговоре с председателем СЕ и генеральным секретарем по инициативе руководства Ассамблеи.

«Как глава российской делегации я подробно изложил позицию России по ситуации вокруг ДНР и ЛНР, объяснил логику принятых президентом и парламентом решений, предостерег от поспешных выводов», — отметил Толстой.

«В разговоре с Тини Коксом я ещё раз подчеркнул, что мы не пойдём ни на какие бы то ни было ущемления прав нашей делегации. А в случае попыток начать трёхстороннюю процедуру и ограничить права России в организации, делегация покинет Ассамблею», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, а вслед за ней и Верховная рада Украины (все входят в русофобскую группу «Балтик+»), призвали исключить Россию из Совета Европы.