Киев, , 21:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение усилить охрану Мариуполя в Донецкой области. Об этом 23 февраля сообщается на сайте украинского президента.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.

«Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому сценарию развития событий.

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