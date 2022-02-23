Киев, 23 февраля 2022, 21:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение усилить охрану Мариуполя в Донецкой области. Об этом 23 февраля сообщается на сайте украинского президента.
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Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам селекторного совещания с руководителями областей и городов, а также силовых ведомств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому сценарию развития событий.
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