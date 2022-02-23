Киев, 23 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому сценарию развития событий. Об этом 23 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в Киеве.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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»Четкие шаги нашей армии (ВСУ) в отношении обороноспособности и защиты нашего государства буду знать только я и наша армия, — сообщил Зеленский, заявление которого обнародовано на сайте главы государства. — И, поверьте, мы ко всему готовы».

При этом украинский лидер добавил, что спрогнозировать шаги России он неспособен.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил журналистам, что сама мысль о войне между русским и украинским народами неприемлема для Москвы.