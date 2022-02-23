Тюмень, 23 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Тюмени в День защитника Отечества на реке Туре успешно прошла спецоперация «Лёд». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Спецоперация «Лёд»

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества — все новости»

В спецоперации участвовали дрифтеры, силовики на служебных и патрульных машинах, спортсмены-парашютисты. Тюменцы наблюдали их выступления с набережной реки Туры. Для участников и зрителей работали полевые кухни, интерактивные площадки, выставки военной и ретротехники.

Зрителям сотрудники МЧС вручили памятки по безопасности дорожного движения, а юным тюменцам — шарики и книжки-раскраски.