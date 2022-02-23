Киев, 23 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Ввести на Украине режим чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 30 дней за исключением Донецкой и Луганской областей предложил Верховной раде президент страны Владимир Зеленский. Об этом 23 февраля сообщается на сайте украинского парламента.

Цитата из видео facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

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»Ввести на территории (регионов Украины) … чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток», — отмечается в указе.

Теперь документ в ближайшее время будет рассмотрен в парламенте Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге не исключил возможность введения Украиной визового режима с Россией.