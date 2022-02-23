Киев, , 19:45 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 25 062 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 783 835.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 297 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 105 229.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 24 тыс. носителей SARS-CoV-2.