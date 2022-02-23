Киев, 23 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 25 062 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 783 835.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 297 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 105 229.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 24 тыс. носителей SARS-CoV-2.