Хельсинки, 23 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Сотрудники посольства Финляндии в Киеве временно переедут во Львов, сообщает в 23 февраля финское внешнеполитическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Во вторник, 22 февраля, министерство иностранных дел на основе общей оценки ситуации с безопасностью приняло решение о временном переезде из Киева во Львов должностных лиц из посольства в Киеве», — сообщили в МИД Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эвакуация персонала была начата во всех дипломатических представительствах России на Украине.

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