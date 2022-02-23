Киев, , 18:43 — REGNUM Власти Украины призывают к полной остановке российского газового проекта «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом, как передает телеканал «Украина-24», заявил 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским и литовским лидерами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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По его словам, решение Берлина остановить сертификацию СП-2 является важным.

«(Берлин должен) полностью остановить этот проект, который является оружием, — сказал украинский лидер. — Оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение властей Германии об остановке сертификации СП-2 на фоне признания Россией ДНР и ЛНР является политизацией коммерческого проекта. По его словам, Москва надеется, что это временно.