Ханты-Мансийск, 23 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Югре к 23 февраля от COVID-19 излечились уже 146 560 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили 186 353 носителя коронавируса. Из числа новых пациентов пневмонию выявили у 32 граждан, а ОРВИ у 1036.

2318 пациентов скончались от ковида.