Элиста, 23 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 130 человек, выздоровели 320 пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в пяти ковидных госпиталях Калмыкии лечатся 346 пациентов. Состояние 17 человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 45 980 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 804 пациента. Скончались 807 ковид-пациентов.