Салехард, 23 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В стационарах Ямало-Ненецкого АО с CОVID-19 находятся 662 человека. Такие данные на 23 февраля приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 53 гражданина пребывают в тяжёлом состоянии. В лом числе 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее в стационарах находились 689 граждан. Из них 55 были в тяжёлом состоянии, в том числе 11 — на аппаратах ИВЛ.