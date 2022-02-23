Киев, 23 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Возможность введения Украиной визового режима с Россией прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», украинский лидер заявил 23 февраля на брифинге по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Анджеем Дудой.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции (на признание Россией ЛНР и ДНР), — сказал Зеленский. — Они связаны с дальнейшими шагами РФ».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский не стал вводить в стране всеобщую мобилизацию, а объявил призыв резервистов.