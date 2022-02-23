Киев, , 17:13 — REGNUM Власти Украины благодарны президентам Литвы и Польши за поддержку в непростое время. Об этом, как передает телеканал «112 Украина» заявил 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Анджеем Дудой.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Президенты Литвы и Польши — это настоящие друзья, — сказал украинский лидер. — То, что они приехали на Украину, очень важно и мы это ценим. Переданы нам шлемы, боеприпасы. Это все помощь, за которую я благодарен».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе генштаба вооруженных сил Украины сообщили, что Украина объявила о призыве на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.