Калуга, 23 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Калуге 23 февраля в День защитников Отечества на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Возложение цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

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В мероприятии участвовали руководители области, правоохранительных ведомств и общественных организаций, а также представители регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, сложивших свои головы на полях сражений.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем обращении к жителям области Владислав Шапша отметил, что День защитников Отечества, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и остается одним из самых почитаемых в народе праздников. Он объединяет всех, кому дорога судьба родной страны, кто желает сохранить ее великой и процветающей державой.