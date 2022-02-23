Бишкек, 23 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киргизия занимает 116-е место среди 177 стран мира в рейтинге экономической свободы, составленном аналитиками исследовательского фонда «The Heritage Foundation».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Эксперты присудили республике 55,8 из 100 баллов на основании десяти основных критериев, в том числе уровне экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, степени вмешательства государства в экономику, уровне коррупции и ряде других показателей.

Таким образом, Киргизия оказалась на одном уровне с такими странами как Мали, Габон, Узбекистан и Саудовская Аравия.

Наиболее свободной среди государств Туркестанского региона признана экономика Казахстана, которому авторы рейтинга присвоили 64-е место, Узбекистан расположился на 117-м, Таджикистан обосновался на 147-м, а Туркмении досталось 165-е.