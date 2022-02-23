Киргизия занимает 116-е место в рейтинге экономической свободы
Бишкек, 23 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киргизия занимает 116-е место среди 177 стран мира в рейтинге экономической свободы, составленном аналитиками исследовательского фонда «The Heritage Foundation».
Эксперты присудили республике 55,8 из 100 баллов на основании десяти основных критериев, в том числе уровне экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, степени вмешательства государства в экономику, уровне коррупции и ряде других показателей.
Таким образом, Киргизия оказалась на одном уровне с такими странами как Мали, Габон, Узбекистан и Саудовская Аравия.
Наиболее свободной среди государств Туркестанского региона признана экономика Казахстана, которому авторы рейтинга присвоили 64-е место, Узбекистан расположился на 117-м, Таджикистан обосновался на 147-м, а Туркмении досталось 165-е.