Тамбов, 23 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки был госпитализирован 91 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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23 февраля выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом — на 92 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 94 тыс. 346 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 72 тыс. 461 пациент, в том числе 1153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2127 человек. Подтверждено 12 новых летальных случаев за последние сутки.