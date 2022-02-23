Пермь, 23 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 7887 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом новых случаев заражения коронавирусом в регионе зафиксировали 4520. Таким образом, общее количество ковид-пациентов уменьшилось.

Всего в регионе выявили 297 070 носителей коронавируса. Из них выздоровел уже 220 541 человек.