Владимир, 23 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 145 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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23 февраля выявлено 1687 новых случая заражения коронавирусом — на 37 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области был зарегистрирован 130 тыс. 741 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 90 тыс. 529 пациентов, в том числе 451 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3190 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.