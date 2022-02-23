Астрахань, 23 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 71 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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23 февраля выявлено 659 новых случаев заражения коронавирусом — на 41 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 106 тыс. 790 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 91 тыс. 372 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 678 — за последние сутки.

За весь период скончался 2801 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.