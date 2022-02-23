Ижевск, 23 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы 23 февраля, в День защитников Отечества, состоялась церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие глава республики Александр Бречалов, премьер-министр Ярослав Семенов, представители силовых структур, партии «Единая Россия», руководители и члены общественных организаций и молодежных объединений.

Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске

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Обращаясь к жителям республики на своей странице в социальных сетях, Бречалов пожелал мира, благополучия, крепкого здоровья.

«Особые слова признательности ветеранам, великому поколению Победителей. Они учат нас держать удар и не сдаваться ни при каких обстоятельствах», — написал он.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что слова «война», «армия», «военные» в эти дни звучат чаще, чем хотелось бы.

«Оттого особое пожелание в этот день всем нам: пусть для наших детей военные сюжеты останутся только на рисунках», — пожелал мэр.

ИА REGNUM напоминает, в Ижевске 23 февраля проходит множество праздничных мероприятий. Состоялась военно-спортивная эстафета «Отцы и дети». Второй раз в столице Удмуртии состоится фестиваль солдатской песни «Когда поют отцы…». В Сквере Оружейника Драгунова проходит военно-спортивная игра «Зарница отцов».