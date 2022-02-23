Киев, , 13:52 — REGNUM По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у него нет данных о том, что Киев собирается разрабатывать ядерное оружие. Он заявил об этом 23 февраля на брифинге.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

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Как указал секретарь украинского СНБО, во время своей речи на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский говорил не о разработке ядерного оружия, а об исполнении условий Будапештского меморандума подписавших его сторонами об украинской безопасности.

«За то, что мы отдали все ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали полномочия обеспечивать нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие я нигде не видел, нигде не слышал, я не знаю, зачем вы так это интерпретируете», — сказал он.

Отметим, ранее Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности и в случае, если таковые не состоятся «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».