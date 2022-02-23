В Липецкой области за сутки госпитализированы 175 ковид-пациентов
Липецк, 23 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пандемия коронавируса
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23 февраля выявлено 943 новых случая заражения коронавирусом — на 141 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 122 тыс. 565 случаев заражения.
За весь период наблюдения 104 тыс. 740 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1472 — за последние сутки.
За весь период скончались 3232 человека. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.